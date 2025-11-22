БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА излиза за пета поредна победа при дебюта на Херо начело на Ботев Пд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

В останалите два мача от кръга днес Арда е домакин на ЦСКА 1948, а Черно Море приема Локомотив София.

ПФК ЦСКА София, Джеймс Ето'о
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

С три мача в събота, 22 ноември, продължава 16-ият кръг в Първа лига. От 12 часа Арда е домакин на ЦСКА 1948 в Кърджали. В 14:30 стартира двубоят между Черно море и Локомотив София на „Тича“, а от 17 ЦСКА приема Ботев Пловдив на Националния стадион в столицата.

„Червените“ на Христо Янев са в приповдигнато настроение, след като преди паузата за националните отбори победиха Вечния съперник Левски с минималното 1:0. Това бе пети пореден успех във всички турнири за „армейците“ и четвърти в първенството. Подемът в играта на столичния гранд е налице, а на „Васил Левски“ пристига Ботев Пловдив.

Дебют за „канарите“ ще направи новият старши треньор на тима – 66-годишният Димитър Димитров–Херо. Импулсът при нов наставник винаги е налице, но задачата пред „жълто-черните“ е тежка. Все пак, в последния месец и половина Ботев е със само една загуба във всички турнири – поражението от Спартак Варна с 2:3 като гост на 24 октомври. В миналия кръг отборът постигна и дългочакана първа победа у дома на „Колежа“, печелейки срещу новака Добруджа с 2:1.

По-рано през деня, Черно море ще търси трите точки срещу Локомотив София в морската ни столица. Варненци са в серия от четири поредни сухи мрежи във всички турнири, като в последните си две срещи направиха 0:0 с шампиона Лудогорец и победиха ЦСКА 1948 с 1:0 в Бистрица.

Локо София на Станислав Генчев наскоро се подсили с бивш футболист на Ливърпул в лицето на Джордан Айб. „Железничарите“ се нуждаят от точки, тъй като са на шест от последния в таблицата Добруджа.

Арда пък посреща ЦСКА 1948 на собствен терен. Домакините са в тежка позиция – близо до опасната зона, но в миналия кръг удариха Лудогорец с 3:2 в Разград и ще опитат да продължат с положителните резултати срещу друг от претендентите за титлата.

ЦСКА 1948 е в борбата за шампионската титла, но след успеха над Лудогорец с 5:4, тимът на Иван Стоянов спука гуми на два пъти, правейки нулево равенство с Ботев във Враца и губейки от Черно море с 0:1 у дома.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив #ПФК Локомотив София #ПФК Арда Кърджали #ПФК ЦСКА 1948 #ПФК ЦСКА София #ПФК Черно море

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
1
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
2
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в...
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева неплатени сметки само за ден
3
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир Коцев
4
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир...
Украйна - на 28 крачки от мира?
5
Украйна - на 28 крачки от мира?
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
6
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Български футбол

Гьоко Хаджиевски: Доволен съм от характера на Спартак
Гьоко Хаджиевски: Доволен съм от характера на Спартак
Алехандро Сагерас: Реакцията на отбора беше отлична Алехандро Сагерас: Реакцията на отбора беше отлична
Чете се за: 01:25 мин.
Берое и Спартак не си вкараха гол Берое и Спартак не си вкараха гол
Чете се за: 01:57 мин.
Първа лига: Берое - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Берое - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ)
Официално: Лудогорец обяви Пер-Матиас Хьогмо Официално: Лудогорец обяви Пер-Матиас Хьогмо
Чете се за: 02:02 мин.
ЦСКА се готви в пълен състав за двубоя с Ботев Пловдив ЦСКА се готви в пълен състав за двубоя с Ботев Пловдив
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Пороен дъжд и градушка в Петрич: За денонощие в района са паднали 50 л/кв.м
Пороен дъжд и градушка в Петрич: За денонощие в района са паднали...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Опасно време в планините: От ПСС с предупреждение да се избягват разходките Опасно време в планините: От ПСС с предупреждение да се избягват разходките
Чете се за: 02:50 мин.
Регионални
Манол Пейков: Новият бюджет показва, че държавата е овладяна
Чете се за: 04:07 мин.
Политика
Румен Петков: Мирът в Украйна, сигурността на горивото и социалните...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Температури до 22° днес, утре на места ще вали сняг
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Продължават протестите срещу разширяването на зоните за паркиране в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ