ЦСКА излиза за пета поредна победа при дебюта на Херо начело на Ботев Пд

С три мача в събота, 22 ноември, продължава 16-ият кръг в Първа лига. От 12 часа Арда е домакин на ЦСКА 1948 в Кърджали. В 14:30 стартира двубоят между Черно море и Локомотив София на „Тича“, а от 17 ЦСКА приема Ботев Пловдив на Националния стадион в столицата.

„Червените“ на Христо Янев са в приповдигнато настроение, след като преди паузата за националните отбори победиха Вечния съперник Левски с минималното 1:0. Това бе пети пореден успех във всички турнири за „армейците“ и четвърти в първенството. Подемът в играта на столичния гранд е налице, а на „Васил Левски“ пристига Ботев Пловдив.

Дебют за „канарите“ ще направи новият старши треньор на тима – 66-годишният Димитър Димитров–Херо. Импулсът при нов наставник винаги е налице, но задачата пред „жълто-черните“ е тежка. Все пак, в последния месец и половина Ботев е със само една загуба във всички турнири – поражението от Спартак Варна с 2:3 като гост на 24 октомври. В миналия кръг отборът постигна и дългочакана първа победа у дома на „Колежа“, печелейки срещу новака Добруджа с 2:1.

По-рано през деня, Черно море ще търси трите точки срещу Локомотив София в морската ни столица. Варненци са в серия от четири поредни сухи мрежи във всички турнири, като в последните си две срещи направиха 0:0 с шампиона Лудогорец и победиха ЦСКА 1948 с 1:0 в Бистрица.

Локо София на Станислав Генчев наскоро се подсили с бивш футболист на Ливърпул в лицето на Джордан Айб. „Железничарите“ се нуждаят от точки, тъй като са на шест от последния в таблицата Добруджа.

Арда пък посреща ЦСКА 1948 на собствен терен. Домакините са в тежка позиция – близо до опасната зона, но в миналия кръг удариха Лудогорец с 3:2 в Разград и ще опитат да продължат с положителните резултати срещу друг от претендентите за титлата.

ЦСКА 1948 е в борбата за шампионската титла, но след успеха над Лудогорец с 5:4, тимът на Иван Стоянов спука гуми на два пъти, правейки нулево равенство с Ботев във Враца и губейки от Черно море с 0:1 у дома.