Интер Маями надви Ди Си Юнайтед с два гола и асистенция на Лионел Меси

Интер Маями победи Ди Си Юнайтед с 3:2 в мач от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър. Звездата на победителите бе замесен във всеки един от головете им.

Домакините откриха резултата на стадион "Чийс" във Форт Лодърдейл в 35-ата минута. Лео Меси отключи защитата на противника, като изведе Тадео Айенде сам срещу вратаря. Аржентинецът се разписа с хладнокръвен завършващ удар.

През второто полувреме гостите изравниха. Кристиан Бентеке засече с глава центриране на Брендън Сервания.

В 55-ата минута Меси можеше да се разпише, но стреля в напречната греда. Все пак той върна аванса на тима си в 66-ата минута. Десетката на домакините се завъртя на 90 градуса и стреля, след отличен пас в пеналтерията на Жорди Алба.

В 71-ата минута футболистите на Хавиер Масчерано получиха дузпа за нарушение на Луис Бараса срещу резервата Матео Силвети. Именно аржентинецът застана зад бялата точка, но стреля в горната греда.

Малко над пет минути преди края на редовното време Меси удвои головата си сметка с прецизен фалцов удар извън наказателното поле.

В добавеното време появилият се от резервната скамейка Джейкъб Мъръл оформи крайния резултат, след като бе изведен сам срещу вратаря от Кристиан Бентеке.

Интер Маями заема 5-ата позиция в подреждането с 52 пункта. Ди Си Юнайтед се намира на предпоследното 14-о място в класирането с актив от 25 точки.