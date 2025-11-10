Интер надигра Лацио и се изкачи на върха в Серия А

Отборът на Интер Милано победи Лацио с 2:0 в последния мач от 11-ия кръг на италианската Серия А. Така "нерадзурите" излязоха на първо място в класирането, като се изравниха по точки с временния лидер Рома, но имат по-добра голова разлика.

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес даде тон за успеха срещу "орлите" с гол още в третата минута след асистенция на Алесандро Бастони. След около час игра Анж Бони направи преднината на тима на Киву комфортна - 2:0. До края на мача и Пьотр Желински се разписа за тима от Милано, но попадението не бе зачетено заради игра с ръка на Димарко.

За Лацио пропуски в мача направиха Мануел Аканжи и Матео Гендузи. Интер постигна 11 победи в последните си 12 мача във всички турнири. Лацио остана на девета позиция в подреждането.