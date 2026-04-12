БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Интер навакса пасив от два гола и спечели гостуването си на Комо

Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

"Нерадзурите" постигнаха нова впечатляваща победа по пътя към титлата.

Дензъл Дъмфрис Интер
Снимка: БТА
Слушай новината

Интер победи Комо с 4:3 в мач от 32-ия кръг на Серия А. Вицешампионите изоставаха с два гола, но стигнаха до успеха.

Домакините откриха резултата на стадион "Джузепе Синигалия" в Комо в 36-ата минута. Ян Зомер изби удар на Нико Пас, но Алекс Вайе бе точен при добавката.

В последната минута от редовното време на първата част възпитаниците на Сеск Фабрегас удвоиха преднината си. Нико Пас проби в наказателното поле и се разписа с удар по земя в далечния ъгъл.

Само минута и 46 секунди по-късно "нерадзурите" намалиха изоставането си. Маркюз Тюрам засече от въздуха центриране в пеналтерията на Николо Барела.

След почивката футболистите на Кристиан Киву възобновиха равенството. Вратарят Жан Бюте бе напуснал наказателното си поле, с надеждата да пресече дълго подаване по въздух на Николо Барела. Вместо това топката попадна в краката на Маркюз Тюрам, който удвои головата си сметка.

Гостите стигнаха до обрат в 59-ата минута. Дензъл Дъмфрис засече с глава центриране от пряк свободен удар на Хакан Чалханоглу.

Нидерландският краен бранител взе пример от своя съотборник и също отбеляза втори гол в противниковата врата. Дъмфрис се разписа с удар от движение, след подаване с глава в наказателното поле на Мануел Аканджи.

В предпоследната минута на редовното време домакините намалиха пасива си с гол от дузпа на но Лукаш Да Куня, но не намериха сили да избегнат загубата.

Интер оглавява класирането с актив от 75 пункта. Комо остава на 5-ата позиция в подреждането с 58 точки.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ