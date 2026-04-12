БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели...
Чете се за: 00:37 мин.
Второ Възкресение се отслужва в храмовете в страната
Чете се за: 04:15 мин.
Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже...
Чете се за: 02:22 мин.
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Девойките на България до 19 г. разгромиха Малта в европейска квалификация

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Възпитаничките на на Ангел Славов вкараха шест гола във вратата на домакина.

Български национален отбор по футбол за девойки до 19 години
Снимка: Български футболен съюз
Слушай новината

Националният отбор на България за девойки до 19 години продължи отличното си представяне във втория кръг на европейските квалификации. Селекцията на Ангел Славов записа втора поредна категорична победа, след като разгроми домакина Малта с 6:0.

Срещата започна по перфектен начин за българския тим, който поведе още в 12-ата минута чрез Мариела Петрова. До почивката „лъвиците“ затвърдиха превъзходството си с второ попадение – Катерина-Мария Равначка се разписа за 2:0.

След паузата България продължи да доминира изцяло на терена. В 53-ата минута Равначка реализира от дузпа за класическото 3:0, а малко по-късно Моника Балиова покачи на 4:0. Мариела Петрова отбеляза втория си гол в мача за 5:0, а крайното 6:0 оформи Гергана Халянова в заключителните минути.

България WU19 демонстрира резултатна игра, стабилност в защита и увереност, които я нареждат сред водещите отбори в групата след първите два кръга.

Свързани статии:

Девойките до 19 с изразителна победа над Казахстан
Срещата завърши 5:1.
Чете се за: 01:10 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ