Интер продължава напред, Милан рухна след обрат у дома

Лидерът в италианската Серия А Интер постигна победа с 2:0 над Венеция в среща от междинния девети кръг, докато Милан претърпя изненадващо поражение с 2:4 у дома от Болоня.

Двубоят между Интер и Венеция предложи множество голови положения, но развръзката настъпи в заключителните минути. Вместо футболисти на домакините, в прегръдките на съотборниците си се озоваха двама играчи на гостите, след като Матиас Морено си отбеляза автогол в 79-ата минута, а само три по-късно Ейкор Адамс също изпрати топката в собствената си врата.

С този успех Интер отново се изравни по точки с Лацио на върха в класирането. Двата тима имат аванс от четири точки пред Рома, а Комо изостава с още една. Милан остава на петата позиция след загубата си от Болоня.

Гостите от Болоня поведоха още в осмата минута чрез Самуел Мбангула, но Алфаджо Сисе отбеляза два гола през първото полувреме и осъществи пълен обрат за Милан. След почивката обаче домакините не успяха да задържат преднината си. Давиде Бартедзаги си отбеляза автогол след час игра, а Мбангула реализира още два пъти, за да оформи крайното 4:2 в полза на Болоня.

В друг мач от ранната програма на кръга Парма и Удинезе не успяха да си отбележат гол и завършиха 0:0.