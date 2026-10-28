БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра

Интер продължава напред, Милан рухна след обрат у дома

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Лидерът в италианската Серия А Интер постигна победа с 2:0 над Венеция в среща от междинния девети кръг, докато Милан претърпя изненадващо поражение с 2:4 у дома от Болоня.

Интер ФК
Снимка: БТА
Слушай новината

Лидерът в италианската Серия А Интер постигна победа с 2:0 над Венеция в среща от междинния девети кръг, докато Милан претърпя изненадващо поражение с 2:4 у дома от Болоня.

Двубоят между Интер и Венеция предложи множество голови положения, но развръзката настъпи в заключителните минути. Вместо футболисти на домакините, в прегръдките на съотборниците си се озоваха двама играчи на гостите, след като Матиас Морено си отбеляза автогол в 79-ата минута, а само три по-късно Ейкор Адамс също изпрати топката в собствената си врата.

С този успех Интер отново се изравни по точки с Лацио на върха в класирането. Двата тима имат аванс от четири точки пред Рома, а Комо изостава с още една. Милан остава на петата позиция след загубата си от Болоня.

Гостите от Болоня поведоха още в осмата минута чрез Самуел Мбангула, но Алфаджо Сисе отбеляза два гола през първото полувреме и осъществи пълен обрат за Милан. След почивката обаче домакините не успяха да задържат преднината си. Давиде Бартедзаги си отбеляза автогол след час игра, а Мбангула реализира още два пъти, за да оформи крайното 4:2 в полза на Болоня.

В друг мач от ранната програма на кръга Парма и Удинезе не успяха да си отбележат гол и завършиха 0:0.

#Интер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
От утре започва поетапно пускане на парното в София
2
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Очакват се валежи от дъжд в следобедните часове, в неделя ще нахлува още по-студен въздух
3
Очакват се валежи от дъжд в следобедните часове, в неделя ще...
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
4
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край...
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори пътя Русе – София, има жертви (СНИМКИ)
5
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори пътя Русе...
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове контейнеровоз „Contship Jet“
6
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Европейски футбол

Ювентус се сгромоляса срещу Дженоа
Ювентус се сгромоляса срещу Дженоа
Историческа победа за BSC BETVAM на световното клубно първенство по плажен футбол Историческа победа за BSC BETVAM на световното клубно първенство по плажен футбол
Чете се за: 01:52 мин.
Майкъл Карик проведе спешен разговор с Бруно Фернандеш заради кризата в Манчестър Юнайтед Майкъл Карик проведе спешен разговор с Бруно Фернандеш заради кризата в Манчестър Юнайтед
Чете се за: 02:07 мин.
Бившият селекционер на Япония напусна футболната федерация заради разногласия с ФИФА Бившият селекционер на Япония напусна футболната федерация заради разногласия с ФИФА
Чете се за: 02:12 мин.
Кристиан Пулишич остава верен на Милан с нов дългосрочен договор Кристиан Пулишич остава верен на Милан с нов дългосрочен договор
Чете се за: 01:57 мин.
Дирк Каут поема временно Фенербахче след раздялата с Исмаил Картал Дирк Каут поема временно Фенербахче след раздялата с Исмаил Картал
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Екипажът на атакувания от дронове контейнеровоз пристигна във Варна
Екипажът на атакувания от дронове контейнеровоз пристигна във Варна
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Областният управител на Варна: Няма данни за пострадали сред моряците на ударения от дронове контейнеровоз Областният управител на Варна: Няма данни за пострадали сред моряците на ударения от дронове контейнеровоз
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Контраадмирал Кирил Михайлов: Атаката с дронове в Черно море показва нуждата от повече инвестиции във Военноморските сили Контраадмирал Кирил Михайлов: Атаката с дронове в Черно море показва нуждата от повече инвестиции във Военноморските сили
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Ученици от Гулянци трогнаха полицаи и пожарникари с музикален поздрав след инцидент с автобуса в Плевен Ученици от Гулянци трогнаха полицаи и пожарникари с музикален поздрав след инцидент с автобуса в Плевен
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Разкриха високотехнологична нелегална фабрика за цигари край Карнобат
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Политически реакции след поредната атака с дронове в Черно море
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 68, търсят се...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ