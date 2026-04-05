Интер се върна на победния път с убедителен успех над Рома

Милен Костов
Чете се за: 01:50 мин.
"Нерадзурите" вкараха пет гола във вратата на "римските вълци".

Интер победи Рома с 5:2 в мач от 31-ия кръг на Серия А. Вицешампионът на Италия се върна на победния път след три мача без победа в шампионата.

"Нерадзурите" откриха резултата на стадион "Джузепе Меаца" в Милано след само 59 секунди игра. Лаутаро Мартинес засече от движение подаване по земя в наказателното поле на Маркъс Тюрам.

"Римските вълци" възобновиха равенството в 40-ата минута. Джанлука Манчини засече с глава центриране във вратарското поле на Девейне Ренш.

Домакините върнаха преднината си в добавеното време на първата част. Хакан Чалханоглу се разписа с плътен шут от около 30 метра.

След почивката Лаутаро Мартинес удвои головата си сметка и преднината на тима си. Аржентинецът отново се възползва отлично след подаване в пеналтерията на Маркъс Тюрам.

Три минути и половина по-късно възпитаниците на Кристиан Киву подпечатаха успеха си с ново попадение. Маркъс Тюрам засече с глава центриране от ъглов удар на Хакан Чалханоглу.

Никола Барела също записа името си сред голмайсторите. Полузащитникът открадна топката от противниковата защита и се разписа с шут от вътрешността на пеналтерияата.

Гостите намалиха изоставането си в 70-ата минута. Лоренцо Пелегрини стреля от движение в наказателното поле и оформи крайния резултат.

Интер оглавява класирането с актив от 72 точки. Рома остава на 6-ата позиция в подреждането с 54 пункта.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
6
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Футбол

Лийдс ще срещне Челси в първия полуфинал за ФА Къп
Лийдс ще срещне Челси в първия полуфинал за ФА Къп
Лийдс е полуфиналист за ФА Къп след успех с дузпи над Уест Хем Лийдс е полуфиналист за ФА Къп след успех с дузпи над Уест Хем
Чете се за: 02:05 мин.
Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА 1948 и скъси разликата с Левски Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА 1948 и скъси разликата с Левски
Чете се за: 01:45 мин.
Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Селта Виго обърна Валенсия в зрелищен мач Селта Виго обърна Валенсия в зрелищен мач
Чете се за: 00:52 мин.
Хулио Веласкес: Почти невъзможно бе да играем футбол на този терен Хулио Веласкес: Почти невъзможно бе да играем футбол на този терен
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
