Интер се върна на победния път с убедителен успех над Рома

Интер победи Рома с 5:2 в мач от 31-ия кръг на Серия А. Вицешампионът на Италия се върна на победния път след три мача без победа в шампионата.

"Нерадзурите" откриха резултата на стадион "Джузепе Меаца" в Милано след само 59 секунди игра. Лаутаро Мартинес засече от движение подаване по земя в наказателното поле на Маркъс Тюрам.

"Римските вълци" възобновиха равенството в 40-ата минута. Джанлука Манчини засече с глава центриране във вратарското поле на Девейне Ренш.

Домакините върнаха преднината си в добавеното време на първата част. Хакан Чалханоглу се разписа с плътен шут от около 30 метра.

След почивката Лаутаро Мартинес удвои головата си сметка и преднината на тима си. Аржентинецът отново се възползва отлично след подаване в пеналтерията на Маркъс Тюрам.

Три минути и половина по-късно възпитаниците на Кристиан Киву подпечатаха успеха си с ново попадение. Маркъс Тюрам засече с глава центриране от ъглов удар на Хакан Чалханоглу.

Никола Барела също записа името си сред голмайсторите. Полузащитникът открадна топката от противниковата защита и се разписа с шут от вътрешността на пеналтерияата.

Гостите намалиха изоставането си в 70-ата минута. Лоренцо Пелегрини стреля от движение в наказателното поле и оформи крайния резултат.

Интер оглавява класирането с актив от 72 точки. Рома остава на 6-ата позиция в подреждането с 54 пункта.