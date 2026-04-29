БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
Чете се за: 02:45 мин.
СПЕЦИАЛНО: Провокации в ефир – какво показват...
Чете се за: 04:10 мин.
Разкриха подземен „наркоград“ в бивша мина...
Чете се за: 02:17 мин.
Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти...
Чете се за: 05:07 мин.
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
Чете се за: 01:42 мин.
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Чете се за: 03:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пер-Матиас Хьогмо: Последните 10 минути в Разград ни костваха класирането на финал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Лудогорец посочи целите на отбора до края на сезона.

Пер-Матиас Хьогмо
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори пред медиите след отпадането от ЦСКА в полуфиналите за Купата на България.

Носителят на трофея беше детрониран след загуба с общ резултат 1:2 от двата мача и е заплашен от това да не играе в Европа през следващия сезон.

"Първо поздравявам ЦСКА за това, че достигнаха до финала. Ние създадохме шансове през първото полувреме, някои от тях много големи, но трябваше да ги оползотворим. Много е важно в подобни мачове да отбележиш първия гол. Това ни липсваше. Мачът продължаваше, времето изтичаше. През второто не успяхме да създадем достатъчно ситуации, а ЦСКА се отбраняваше добре", започна скандинавецът.

Според него липсата на ефективност в преден план е коствала успеха на тима.

"През първото полувреме създадохме ситуации, но ни липсваше ефективност. През второто играхме по-високо, създадохме ситуации след статични положения и не бяхме ефективни в тези ситуации. Може би в края Диниш Алмейда имаше своя шанс. Тези последни 10 минути в Разград ни костваха достигането до финала", категоричен беше той.

Шампионът на България се цели във второто място в класирането в Първа лига.

"За мен е важно, че днес играчите не се предадоха. През първото полувреме не дадохме на ЦСКА да създаде шансове, ние имахме такива. Разбира се, има какво да подобряваме. До края на сезона трябва да се борим за всички възможни точки. Ясно е сега, че целта е второто място. Още уикенда ще бъдем отново тук да играем с ЦСКА и ще се борим за това", категоричен е наставникът.

Специалистът се надява, че тимът му ще играе в Лигата на конференциите през следващия сезон.

"Важно е за нас да се борим за място в Лигата на конференциите. Важно е и за клуба да играе в европейските клубни турнири. Ще бъдем поставени, ще имаме по-голям шанс да влезем в основната фаза. Днес видяхме, че можем да контролираме срещата, да я насочваме в посока, в която ние искаме. Трябва да сме по-остри", завърши Пер-Матиас Хьогмо.

Свързани статии:

ЦСКА се класира на финала за Купата на България след нулево равенство с Лудогорец
ЦСКА се класира на финала за Купата на България след нулево равенство с Лудогорец
Възпитаниците на Христо Янев са амбицирани да завършат сезона с...
Чете се за: 02:12 мин.
#Пер-Матиас Хьогмо #Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
1
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн. контрабандни цигари
2
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн....
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства
3
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на...
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
4
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
5
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
Разклатените ЦСКА и Лудогорец се сблъскват в решителен сблъсък за финала на Купата на България
6
Разклатените ЦСКА и Лудогорец се сблъскват в решителен сблъсък за...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
3
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Футбол

Бойко Величков: Заслужено сме на финал
Бойко Величков: Заслужено сме на финал
Георги Илиев: Мачът с Локомотив Пловдив ще бъде по-тежък и от този Георги Илиев: Мачът с Локомотив Пловдив ще бъде по-тежък и от този
Чете се за: 01:50 мин.
Христо Янев: Феновете са сърцето, аз трябва да съм разума Христо Янев: Феновете са сърцето, аз трябва да съм разума
Чете се за: 04:00 мин.
ЦСКА се класира на финала за Купата на България след нулево равенство с Лудогорец ЦСКА се класира на финала за Купата на България след нулево равенство с Лудогорец
Чете се за: 02:12 мин.
ЦСКА награди Карлос Насар за четвъртата му европейска титла ЦСКА награди Карлос Насар за четвъртата му европейска титла
Чете се за: 00:35 мин.
Купа на България: ЦСКА - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Купа на България: ЦСКА - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
На прага на новия парламент: Трескава подготовка преди тържественото заседание на 52-рото НС На прага на новия парламент: Трескава подготовка преди тържественото заседание на 52-рото НС
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Схема за празни рафтове и пълни джобове: Държавата закрива "Магазин за хората" Схема за празни рафтове и пълни джобове: Държавата закрива "Магазин за хората"
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на "Всяка неделя" Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на "Всяка неделя"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Изпълнителна агенция „Пътища“ окупираха Община Бойчиновци
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Провокации в ефир – какво показват резултатите...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Последно сбогом с Михаил Заимов (СНИМКИ)
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Двама евреи бяха атакувани с нож в квартал на Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ