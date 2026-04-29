Пер-Матиас Хьогмо: Последните 10 минути в Разград ни костваха класирането на финал

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори пред медиите след отпадането от ЦСКА в полуфиналите за Купата на България.

Носителят на трофея беше детрониран след загуба с общ резултат 1:2 от двата мача и е заплашен от това да не играе в Европа през следващия сезон.

"Първо поздравявам ЦСКА за това, че достигнаха до финала. Ние създадохме шансове през първото полувреме, някои от тях много големи, но трябваше да ги оползотворим. Много е важно в подобни мачове да отбележиш първия гол. Това ни липсваше. Мачът продължаваше, времето изтичаше. През второто не успяхме да създадем достатъчно ситуации, а ЦСКА се отбраняваше добре", започна скандинавецът.

Според него липсата на ефективност в преден план е коствала успеха на тима.

"През първото полувреме създадохме ситуации, но ни липсваше ефективност. През второто играхме по-високо, създадохме ситуации след статични положения и не бяхме ефективни в тези ситуации. Може би в края Диниш Алмейда имаше своя шанс. Тези последни 10 минути в Разград ни костваха достигането до финала", категоричен беше той.

Шампионът на България се цели във второто място в класирането в Първа лига.

"За мен е важно, че днес играчите не се предадоха. През първото полувреме не дадохме на ЦСКА да създаде шансове, ние имахме такива. Разбира се, има какво да подобряваме. До края на сезона трябва да се борим за всички възможни точки. Ясно е сега, че целта е второто място. Още уикенда ще бъдем отново тук да играем с ЦСКА и ще се борим за това", категоричен е наставникът.

Специалистът се надява, че тимът му ще играе в Лигата на конференциите през следващия сезон.

"Важно е за нас да се борим за място в Лигата на конференциите. Важно е и за клуба да играе в европейските клубни турнири. Ще бъдем поставени, ще имаме по-голям шанс да влезем в основната фаза. Днес видяхме, че можем да контролираме срещата, да я насочваме в посока, в която ние искаме. Трябва да сме по-остри", завърши Пер-Матиас Хьогмо.