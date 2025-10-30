БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Четвъртфинални двойки са: Арсенал - Кристъл Палас, Кардиф Сити - Челси, Манчестър Сити - Брентфорд, Нюкасъл - Фулъм

Интригуващи сблъсъци предстоят на четвъртфиналите за Купата на Лигата на Англия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Лидерът в класирането на Премиършип Арсенал ще бъде домакин на Кристъл Палас на четвъртфиналите на турнира за Купата на Английската лига, определи изтегленият жребий за този етап на турнира. Кристъл Палас, който заема 10-ата позиция в първенството с едва 13 точки, елиминира Ливърпул в четвъртия кръг с 3:0 снощи, нанасяйки шесто поражение в последните седем мача във всички турнири.

Защитаващият трофея от миналата годиная отбор на Нюкасъл също се падна като домакин и ще приеме Фулъм, а също домашен мач има и за Манчестър Сити. "Небесносините" на мениджъра Пеп Гуардиола приемат отбора на Брентфорд.

Челси пък ще гостува в Уелс, където ще ги чака единственият отбор, който не играе във Висшата лига и това е Кардиф Сити от третото ниво.

Четири от четвъртфиналистите – Брентфорд, Фулъм, Кардиф Сити и Кристъл Палас, никога не са печелили турнира, който е известен като трети по стойност в английския футбол.

Жребий за четвъртфиналите за Купата на Лигата:

Арсенал - Кристъл Палас

Кардиф Сити - Челси

Манчестър Сити - Брентфорд

Нюкасъл - Фулъм

