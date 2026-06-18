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Исмаил Картал отново пое Фенербахче

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Спорт
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Турският специалист се завръща за четвърти път начело на истанбулския гранд, след като подписа едногодишен договор

Исмаил Картал отново пое Фенербахче
Снимка: БГНЕС

Фенербахче официално назначи Исмаил Картал за старши треньор на отбора. 65-годишният специалист се завръща начело на "жълто-сините“ за четвърти път в кариерата си, съобщиха от клуба, цитирани от Ройтерс.

Картал подписа договор за един сезон и ще има задачата да върне Фенербахче на върха в турския футбол след поредицата от разочарования в битката за титлата.

Бившият футболист на клуба е добре познато име за феновете на истанбулския гранд. Той прекара десет години като играч на Фенербахче, а впоследствие зае различни треньорски роли в клуба. Картал бе старши треньор през сезон 2014/15, изпълняваше временно функциите през кампанията 2021/22, а през 2023/24 отново води отбора в пълен сезон. През лятото на 2024 година той бе заменен от португалския специалист Жозе Моуриньо.

Освен като наставник, Картал има принос и към последните шампионски успехи на Фенербахче, когато беше част от треньорския щаб като помощник.

Пред новия старши треньор стои сериозно предизвикателство. Фенербахче завърши на второ място в турската Суперлига през последните пет сезона, докато големият съперник Галатасарай доминира първенството с четири поредни титли.

#ФК Фенербахче #Исмаил Картал

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