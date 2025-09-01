БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Испания без Фабиан Руис в двубоите с България и Турция

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Халфът на ПСЖ е с мускулна травма и отпадна от сметките.

Испания загуби един от основните си полузащитници за предстоящите световни квалификации срещу България и Турция. Аут от сметките на европейските шампиони е Фабиан Руис, който се оплаква от мускулна контузия.

29-годишният футболист се е контузил по време на съботната победа на Пари Сен Жермен с 6:3 над Тулуза в Лига 1.

„Това е чувствителна загуба за Испания, тъй като Фабиан се беше превърнал в ключов играч в халфовата линия на националния отбор“, пише в анализа си „Марка“.

Към момента планът на Луис де ла Фуенте е да не вика нови футболисти за мястото на Руис и да се придържа към групата от 25 човека, с която работи от началото на лагера.

Испания гостува на България в четвъртък, като двубоят може да гледате пряко в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.

