Испания без Фабиан Руис в двубоите с България и Турция

Испания загуби един от основните си полузащитници за предстоящите световни квалификации срещу България и Турция. Аут от сметките на европейските шампиони е Фабиан Руис, който се оплаква от мускулна контузия.

29-годишният футболист се е контузил по време на съботната победа на Пари Сен Жермен с 6:3 над Тулуза в Лига 1.

„Това е чувствителна загуба за Испания, тъй като Фабиан се беше превърнал в ключов играч в халфовата линия на националния отбор“, пише в анализа си „Марка“.

Към момента планът на Луис де ла Фуенте е да не вика нови футболисти за мястото на Руис и да се придържа към групата от 25 човека, с която работи от началото на лагера.

Испания гостува на България в четвъртък, като двубоят може да гледате пряко в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.