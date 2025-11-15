БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на...
Чете се за: 02:02 мин.
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

Испания постигна рутинен успех в гостуването си на Грузия

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Европейският шампион разгроми грузинците с четири гола.

Национален отбор по футбол на Испания
Снимка: БТА

Испания победи Грузия с 4:0 в мач от квалификациите за световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико.

Домакините наложиха натиск на стадион "Борис Пайчадзе Динамо Арена" в Тбилиси още от самото начало и откриха резултата в 11-ата минута. Микел Оярсабал вкара дузпа, отсъдена за игра с ръка на Гиорги Гочолеишвили.

Алекс Баена можеше да удвои преднината на тима си, но стреля в дясната греда.

След още 11 минути игра европейските шампиони отново бяха точни. Фабиан Руис изведе Мартин Зубименди сам срещу вратаря и футболистът на Арсенал копна топката над Гиорги Мамардашвили за 2:0.

Феран Торес записа името си сред голмайсторите в 34-ата минута, като засече успоредно на голлинията подаване във вратарското поле на Микел Оярсабал.

След почивката възпитаниците на Луис де ла Фуенте продължиха да бележат. Микел Оярсабал засече с глава центриране на Феран Торес.

Испания оглавява класирането в група Е с пълен актив от 15 пункта. Грузия остава на 3-ата позиция в подреждането с 3 точки.

#Национален отбор на Грузия по футбол #Национален отбор на Испания по футбол

