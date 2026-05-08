Испанските власти задържаха рекордните 30 тона кокаин в морето

Испанската полиция задържа рекордните 30 тона кокаин, превозвани от товарен кораб, край бреговете на Африка, съобщи ДПА.

Испанските власти заявиха, че това е най-голямата отделна пратка наркотици, залавяна някъде някога. Операцията по задържането бе извършена в сътрудничество с американските власти и с нидерландската полиция.

Задържаните наркотици са на стойност над 812 милиона евро, заявиха съдебните власти на испанските Канарски острови. Съдия нареди задържане под стража за всички 23-ма членове на екипажа на кораба, превозвал кокаина.