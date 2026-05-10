НА ЖИВО: Третият етап от Джиро д'Италия в България по...
Чете се за: 02:30 мин.

Историческата титла и незабравима нощ за Левски през погледа на испанската преса

Испанското издание Марка проследи историческия триумф на "сините“ и превърна празненствата на "Герена“ в разказ за освобождение, емоция и ново начало

историческата титла незабравима нощ левски погледа испанската преса
Снимка: Startphoto.bg
Най-голямата спортна медия в Испания Марка посвети обширен и емоционален репортаж на историческата вечер, в която Левски спечели своята 27-а шампионска титла на България.

Според испанското издание стадион „Георги Аспарухов“ е започнал да "се тресе“ много преди последния съдийски сигнал. Атмосферата е описана като освобождение - резултат от 17 години чакане, събрани в една вечер, изпълнена с песни, димки и неудържима радост.

"Трибуните подскачаха в един ритъм, сините шалове се въртяха над главите на феновете, а шумът се спускаше като непрестанна вълна“, пишат от редакцията на изданието, подчертавайки, че самият резултат от мача е останал на заден план пред емоцията от триумфа.

Край на една ера

Титлата на "сините“ бележи края на доминацията на Лудогорец, който бе шампион в последните 14 сезона – серия, определена от испанците като „почти недосегаема хегемония“.

"Да прекъснем тази серия… този клуб не беше ставал шампион от 17 години“, акцентира и наставникът Хулио Веласкес, превърнал се в централна фигура в разказа на Marca.

Испанското издание отделя специално внимание на треньора от Саламанка, който извежда „Левски“ до върха само година и половина след пристигането си.

"Да преживея всичко това със съпругата и със сина ми… безкрайно щастлив съм“, споделя Веласкес, докато целият стадион скандира името му.

Марка описва специалиста като човек, изминал дълъг път през Испания, Португалия, Италия и Нидерландия, за да се превърне в "неочакван герой на българския футбол“ и то без финансовата мощ на основните конкуренти.

Възраждането на "сините“

В анализа си испанското издание подчертава, че успехът на Левски не е случаен, а резултат от ясно изградена философия - висока преса, доминиращ стил и смел футбол.

Само година след второто място и класиране за Европа, тимът прави решителната крачка към титлата, като я печели четири кръга преди края на сезона. Освен това „сините“ завършват като най-резултатния отбор и с най-добрата защита в първенството.

"Играчите показаха изключителна отдаденост още от самото начало“, подчертава Веласкес.

Магията на "Герена“

Най-силният акцент в репортажа остава атмосферата на стадиона. Marca описва трибуните като истински спектакъл - с транспаранти, факли, деца на раменете на родителите си и усещане за принадлежност, което трудно може да бъде предадено с думи.

"Имаме невероятна публика“, казва треньорът Веласкес. Кратко, но показателно обобщение на преживяното.

В края на материала испанското издание прави по-широк извод за значението на подобни моменти във футбола:

"Има вечери, които остават завинаги. Вечери, които определят една кариера.“

И точно такава е била тази в София - вечер, в която Левски не просто печели титла, а затваря една ера и отваря нова страница в историята си.

Левски вдигна шампионския трофей отново след 17 години с незабравимо шоу на "Георги Аспарухов"
Хулио Веласкес: Много съм благодарен на футболистите, от първия ден показаха невероятна отдаденост
