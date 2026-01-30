Историческо постижение за шампионите в смесените двойки в Откритото първенство на Австралия

Австралийците Оливия Гадецки и Джон Пиърс станаха първата смесена двойка от 37 години насам, която защитава титлата си в Австралия.
Австралийците Оливия Гадецки и Джон Пиърс станаха първата двойка от 37 години насам, която успешно защитава титлата си при смесените двойки на Откритото първенство на Австралия по тенис.
Гадецки и Пиърс се наложиха над френския дует Кристина Младенович и Мануел Гинар след обрат с 4:6, 6:3, 10:8 във вълнуващ финал.
„Да държа отново трофея и тази година е невероятно. Знаех, че можем да го направим, но не мислех, че наистина можем да го реализираме“, добави тя, цитирана от агенция Reuters.
Участващите с „уайлдкард“ австралийци станаха първият тандем след Яна Новотна и Джим Пю през 1989 година, който запазва короната, както и първата австралийска двойка, която прави това след Маргарет Корт и Кен Флетчър от преди 62 години.
„Не мога да повярвам, че сме в тази позиция в момента“, коментира Гадецки, след като спечели втората си титла от Големия шлем заедно с Пиърс, който си осигури четвърта.
Младенович и Гинар поведоха с 5:2 в първия сет и го спечелиха с 6:4. Подкрепяни от местните фенове с шумни скандирания, австралийците се успокоиха във втория сет. Те натрупаха аванс от 4:1 и след 6:3 изравниха резултата, а в оспорвания шампионски тайбрек представителите на домакините надделяха с 10:8 точки.
„Да спечелиш Големия шлем веднъж е супер трудно, но да защитиш титлата е много, много голяма задача. Така че големи поздравления. Преди няколко месеца едва ходех, бях с патерици. Този, който вярваше в мен, беше Мануел. Много благодаря, че повярва в мен“, обърна се Кристина Младенович, деветкратна шампионка от Шлема на двойки и смесени двойки, към противниците във финала и благодари на съотборника си.