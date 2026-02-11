БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Историческо шоу на Уембаняма донесе пета поредна победа на Спърс

Станко Димов
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Сан Антонио спечели за десети път в последните си 13 срещи, докато Лейкърс бяха без Лука Дончич, Леброн Джеймс и Остин Рийвс.

пореден силен мач виктор уембаняма французинът изведе сан антонио отново успеха
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Виктор Уембаняма изигра феноменално първо полувреме и поведе Сан Антонио към убедителна победа със 136:108 като гост на Лос Анджелис Лейкърс. Французинът реализира 37 от общо 40-те си точки още преди почивката, а Спърс записаха пети пореден успех в НБА.

22-годишният талант стана първият играч на Сан Антонио през XXI век, който отбелязва поне 37 точки за едно полувреме. Постижението му е и най-силното в Лигата през настоящия сезон. Уембаняма добави 12 борби и изравни личния си рекорд от 40 точки в мач през кампанията, като прекара на паркета по-малко от 27 минути. Така той се превърна в едва третия баскетболист в НБА, достигнал границата от 40 точки за толкова кратко игрово време.

Сан Антонио спечели за десети път в последните си 13 срещи, докато Лейкърс бяха без Лука Дончич, Леброн Джеймс и Остин Рийвс. За домакините най-резултатни станаха Люк Кенард и Дрю Тайм с по 14 точки.

В друга среща Финикс победи Далас със 120:111 у дома. Дилан Брукс се отличи с 23 точки, а Девин Букър добави 19 за Сънс, които решиха мача в последните минути. За Маверикс Наджи Маршал реализира 31 точки, а Купър Флаг – 27, но тимът от Тексас записа осма поредна загуба – най-дългата негативна серия за клуба от 2016 година насам.

Хюстън надделя над Лос Анджелис Клипърс със 102:95 след 26 точки на Кевин Дюрант и силна игра на Алперен Шенгюн, който приключи с 22 точки, 7 борби и 5 асистенции. За Клипърс Кауай Ленард отбеляза 24 точки.

Индиана спечели драматично със 137:134 след продължение при гостуването си на Ню Йорк. Лидерството в мача се сменяше цели 39 пъти, а Куентън Джаксън реализира 7 от своите 19 точки в допълнителната част. Андрю Нюбард добави 24 точки и 10 борби, докато за Никс Джейлън Брънсън блесна с 40 точки, но това не бе достатъчно за успех.

