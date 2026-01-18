Историческо участие, но ранен край за Винъс Уилямс в Мелбърн

Сръбската тенисистка Олга Данилович отстрани легендата Винъс Уилямс още в първия кръг на Откритото първенство на Австралия, след като спечели драматичен трисетов двубой – 6:7(5), 6:3, 6:4. Срещата продължи 2 часа и 19 минути, а Данилович показа характер, обръщайки решителния сет след изоставане от 0:4.

45-годишната Уилямс, седемкратна шампионка от турнирите от Големия шлем, участва в основната схема с „уайлд кард“ и постави нов рекорд като най-възрастната тенисистка в сингъл надпревара на Australian Open. Американката се завърна на корта в Мелбърн след петгодишно отсъствие и бе подкрепяна бурно от публиката.

Винъс започна уверено мача и поведе с 2:0, а след равностойна битка успя да вземе първия сет след тайбрек. Втората част обаче премина под диктовката на Данилович, която наложи контрол и изравни сетовете само за половин час игра. В третия сет Уилямс отново изглеждаше близо до успеха, но серия от шест поредни гейма донесе победата на сръбкинята.

В друг мач от първия кръг шампионката от US Open 2021 и поставена под номер 28 Ема Радукану също записа победа. Британката направи обрат от 2:4 в първия сет и се наложи над Мананчая Савангкаев от Тайланд с 6:4, 6:1 за 71 минути.

Радукану се класира за втория кръг на Australian Open за пета поредна година, където ще се изправи срещу Анастасия Потапова. Световната №55 продължи напред след труден успех над Сузан Ламенс от Нидерландия с 3:6, 7:5, 6:2, въпреки че изоставаше със сет и 1:5 във втория.