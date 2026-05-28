Историческо злато за България в художествената гимнастика



България спечели първа отборна титла при девойките на европейско първенство по художествена гимнастика.

Големият успех дойде във Варна, където Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова събраха общо 102.250 точки и изпревариха силната конкуренция.

На второ място остана Украйна, а бронзът отиде при Израел.

Победата е историческа, защото досега България никога не беше печелила злато в тази дисциплина при девойките. Още по-впечатляващо е, че трите гимнастички постигнаха успеха при дебюта си на европейско първенство.

Българските състезателки ще участват и във финалите на отделните уреди. Деа Емилова ще се бори за медали на лента и бухалки, а Сияна Алекова ще участва във финала на обръч.

Европейското първенство продължава във Варна, а финалите са на 30 и 31 май и могат да бъдат гледани по БНТ 3.