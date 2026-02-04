Историята на пожарникаря Светлозар Чалов – отдаден на професията и на традицията

Пожарникар през деня, пазител на българския фолклор в свободното си време. Светлозар Чалов е пожарникар в 4-та районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Той споделя, че за него професията не е просто работа, а истинско призвание.

След като сирените утихнат и униформата остане на закачалката, Светозар се връща към другата си голяма любов – българския фолклор. От дете свири на родопска каба гайда и казва, че музиката му помага да освободи напрежението и да намери вътрешен баланс.

От миналата година българската гайда е част от списъка на Нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, а за Светозар това е още по-голяма отговорност да пази и предава традицията.