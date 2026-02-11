Италианки триумфираха с титлата при шейните на двойки в Милано/Кортина

Италианките Андреа Вьотер и Марион Оберхофер спечелиха олимпийската титлата при шейните на двойки на Игрите в Милано-Кортина. Това бе дебютът за тази дисциплина при жените на Олимпийски игри, като италианките са първите шампионки.

Представителките на домакините бяха най-добри на улея в Кортина д'Ампецо, като водеха и след първия манш и ликуваха след втория с общо време 1:46.284 минута.

Германките Даяна Айтбергер и Магдалена Матшина останаха със сребърните медали, като изостанаха с 0.120 секунди от шампионките.

Третото място и бронзът бяха за австрийската двойка Зелина Егъл и Лара Михаела Кип. Те дадоха общо време 1:46.543 минута.

Крайно класиране, шейни двойки при жените:

1. Андреа Вьотер и Марион Оберхофер (Италия) - 1:46.284 минута

2. Даяна Айтбергер и Магдалена Матшина (Германия) - на 0.120

3. Зелина Егъл и Лара Михаела Кип (Австрия) - на 0.269