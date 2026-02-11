Италиански триумф при шейните в двойките и при мъжете в Милано/Кортина

Италианците Емануел Ридер и Симон Кайнцвалднер спечелиха олимпийската титла на шейни по двойки при мъжете в Кортина д'Ампецо. Това бе една от най-големите изненади, като италианският тим детронира германците Тобиас Вендъл и Тобиас Артъл, които са трикратни олимпийски шампиони - от Пекин, Пьончан и Сочи. Германците бяха и големите фаворити днес.

Ридер и Кайнцвалднер бяха трети след първия манш, но направиха страхотно второ спускане и с общо време 1:45.086 заслужиха златните медали.

Със сребро остана двойката от Австрия - Томас Щой и Волфганг Киндъл, които изостанаха с 0.068 от шампионите. Томас Щой е бронзов медалист от Пекин, но тогава той беше в отбора с Лоренц Колер.

Големите фаворити Тобиас Вендъл и Тобиас Артъл останаха трети с бронзовия медал, като те бяха пети след първия манш, но направиха много силно второ спускането, но изоставането им оказа влияние.

След първия манш лидери изненадващо бяха американците Маркус Мюлер и Ансел Хаутся, но те не издържаха на напрежението, направиха редица грешки в решаващото спускане и останаха едва шести в крайното класиране.