Италия се бори с пожар край Везувий

По света
Италиански огнеборци и военни са мобилизирани срещу пожара по склоновете на вулкана Везувий - национален парк край Неапол. Затворени са всички туристически пътеки.

На място работят 12 екипа и шест специализирани самолета. Разпространението на огъня се следи и с помощта на дронове. Стихията е обхванала площ от 500 хектара. Пушекът се вижда от Помпей - град, затрупан от изригването на Везувий по римско време. Засега археологическият обект остава отворен за туристи.

Борбата с огъня се затруднява от горещото време и силните ветрове, както и от наличието на леснозапалими борови иглички. Фермери посочват, че горските пожари са катастрофа за земеделските култури в район на южна Италия, известен със своите вина, кайсии и домати.

