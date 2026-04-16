Ива Иванова с убедителна победа и място на четвъртфиналите в Тунис

Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка, поставена под номер 6 в схемата, записа категоричен успех срещу „щастливата губеща“ Виола Бедини (Италия) с 6:0, 6:4.

Иванова демонстрира пълно превъзходство в първия сет, в който не даде нито един гейм на съперничката си. Във втората част Бедини успя да бъде по-конкурентна, но не достигна до обрат и трети сет.

В спор за място на полуфиналите българката ще се изправи срещу победителката от двубоя между Маделиф Хагеман (Нидерландия) и Мария Оливер Санчес (Испания).