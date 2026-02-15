БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ива Иванова загуби мача за титлата на сингъл на тенис турнир в Монастир

Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
19-годишната българка отстъпи пред Вероника Фалковска (Полша).

ива иванова претърпя поражение мача титлата тенис турнира куршумлийска баня
Ива Иванова допусна поражение на финала на сингъл на турнира по тенис за жени на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка отстъпи пред поставената под номер 7 в схемата Вероника Фалковска (Полша) с 3:6, 4:6 за час и 47 минути.

Иванова изостана с 2:4 в първия сет и не успя да навакса, а във втората част тя поведе с 4:3, но загуби следващите три части, а с това и финала.

До момента Ива Иванова няма спечелена титла на сингъл от турнири на ITF при жените.

Късно снощи Йоана Константинова стана шампионка на двойки в Монастир.

