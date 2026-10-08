Иван Динев ще бъде помощник треньор в женския баскетболен тим на Славия

Славия обяви нов помощник-треньор в щаба на Таня Гатева. За своята подготовка през новия сезон в женската А група “белите” ще разчитат на Иван Динев.

Той има 14 години баскетболен опит. Започва развитието си в България, след което прекарва осем години в САЩ, където преминава през различни нива на американската баскетболна система – гимназиален баскетбол, AAU, подготвително училище и колежанско първенство. Син е на един от най-добрите български състезатели по фигурно пързаляне Иван Динев, който от години живее отвъд Океана.

Освен като състезател, Иван Динев има опит и като треньор на момичета в Славия, с които работи и в момента.

"В клуба той ще помага в подготовката на отбора, развитието на индивидуалните умения на състезателките и ще допринася със своя опит и различна гледна точка, изградена в американската баскетболна система", написаха от БК Славия.