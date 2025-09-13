БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Иван Иванов и Александър Василев посетиха Пловдивската митрополия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Иванов и Василев са в Пловдив за участието си в Световна група I на Купа "Дейвис".

Иван Иванов и Александър Василев, Пловдив
Снимка: БТА
Слушай новината

Новите звезди на българския тенис Иван Иванов и Александър Василев посетиха Пловдивската митрополия след участието си в Купа "Дейвис". Те бяха посрещнати от пловдивския митрополит Николай, от министъра на спорта Иван Пешев, от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и от кмета на Пловдив Костадин Димитров.

"Спортът изисква аскетизъм, подобно на църквата. Спортът е свързан с дисциплина, висок морал, съзнание и благословен е всеки, който се състезава по правилата", каза митрополитът.

Той подари на младите спортисти икони на Исус Христос и библии.

Кметът на Пловдив подари на Иванов и Василев по един български трибагреник, плакети на общината и картини. Той им връчи от името на Община Пловдив и Българската федерация по тенис по 10 000 лева.

"Без Господ нищо не може да се направи. Прекръстваш се и излизаш на корта. Това беше най-хубавият финал - гледаш и във всички случаи се радваш", каза Бойко Борисов.

Иванов и Василев са в Пловдив за участието си в Световна група I на Купа "Дейвис". По-рано днес Александър Василев победи с 2:0 сета Ото Виртанен и даде преднина на България в сблъсъка с Финландия. Във втория мач на единично Иван Иванов отстъпи с 0:2 сета пред бившия №37 в ранглистата Емил Руусувуори.

Дуелът България – Финландия продължава в неделя с мач на двойки, след който са и последните две срещи на единично.

Свързани статии:

Иван Иванов допусна загуба за Купа "Дейвис" и Финландия изравни резултата
Иван Иванов допусна загуба за Купа "Дейвис" и Финландия изравни резултата
16-годишният тенисист отстъпи на Емил Руусувуори.
Чете се за: 01:52 мин.
Александър Василев донесе първа победа на България за Купа Дейвис
Александър Василев донесе първа победа на България за Купа Дейвис
България поведе в двубоя с Финландия.
Чете се за: 01:50 мин.
#Александър Василев #Иван Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
1
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в еврозоната
2
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в...
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе
3
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в...
Камион изгоря на магистрала "Струма"
4
Камион изгоря на магистрала "Струма"
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на летището в София
5
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на...
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата любов към планината
6
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Тенис

Иван Иванов допусна загуба за Купа "Дейвис" и Финландия изравни резултата
Иван Иванов допусна загуба за Купа "Дейвис" и Финландия изравни резултата
Александър Василев: Мечтан дебют за мен за Купа "Дейвис" Александър Василев: Мечтан дебют за мен за Купа "Дейвис"
Чете се за: 01:12 мин.
Александър Василев донесе първа победа на България за Купа Дейвис Александър Василев донесе първа победа на България за Купа Дейвис
Чете се за: 01:50 мин.
Купа Дейвис: Александър Василев - Ото Виртанен (ГАЛЕРИЯ) Купа Дейвис: Александър Василев - Ото Виртанен (ГАЛЕРИЯ)
Водачката в схемата Адид Мая отпадна на домашния турнир в Сао Пауло Водачката в схемата Адид Мая отпадна на домашния турнир в Сао Пауло
Чете се за: 01:12 мин.
Иван Пешев премира тенисистите Иван Иванов и Александър Василев Иван Пешев премира тенисистите Иван Иванов и Александър Василев
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за разглеждане, Борисов обвърза вота с избора за кандидат-президент
Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 11:50 мин.
У нас
Столична община даде старт на кампанията "Четенето е...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Прокуратурата ще повдигне 3 обвинения на задържания за убийството...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Софийската районна прокуратура задържа мъжа, нанесъл средна телесна...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ