Иван Иванов отпадна на старта на "Чаланджър" в Мадрид

Българският тенисист Иван Иванов отпадна в първия кръг на основната схема на турнира на червени кортове от сериите "Чалънджър 75" в Мадрид (Испания). Надпреварата е с награден фонд 97 640 евро.

17-годишният Иванов отстъпи с 5:7, 2:6 от представителя на домакините Николас Санчес Искиердо, който има 11 спечелени титли на клей от турнири на ITF. Срещата продължи 84 минути.

Световният №1 при юношите започна много силно и поведе с 5:2 в първия сет, но загуби следващите пет гейма за 5:7. Във втората част Иванов поведе с 2:1, но отново загуби пет поредни гейма и отпадна от надпреварата.

Друг наш национал, Александър Донски, ще участва в надпреварата на двойки. Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №2, ще играят в първия кръг срещу испанците Бруно Наваро и Иниго Сервантес.