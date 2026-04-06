Иван Иванов отпадна на старта на "Чаланджър" в Мадрид

17-годишният българин отстъпи с 5:7, 2:6 пред представителя на домакините Николас Санчес Искиердо.

Българският тенисист Иван Иванов отпадна в първия кръг на основната схема на турнира на червени кортове от сериите "Чалънджър 75" в Мадрид (Испания). Надпреварата е с награден фонд 97 640 евро.

17-годишният Иванов отстъпи с 5:7, 2:6 от представителя на домакините Николас Санчес Искиердо, който има 11 спечелени титли на клей от турнири на ITF. Срещата продължи 84 минути.

Световният №1 при юношите започна много силно и поведе с 5:2 в първия сет, но загуби следващите пет гейма за 5:7. Във втората част Иванов поведе с 2:1, но отново загуби пет поредни гейма и отпадна от надпреварата.

Друг наш национал, Александър Донски, ще участва в надпреварата на двойки. Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №2, ще играят в първия кръг срещу испанците Бруно Наваро и Иниго Сервантес.

Свързани статии:

Иван Иванов с рекордно класиране в световната ранглиста
Иван Иванов с рекордно класиране в световната ранглиста
17-годишния български талант се придвижи със 176 места до №604.
Чете се за: 02:32 мин.
БОК номинира тенисиста Иван Иванов за най-добър млад спортист на Европа
БОК номинира тенисиста Иван Иванов за най-добър млад спортист на Европа
Отличията се връчват на най-добрите млади спортисти от Европейските...
Чете се за: 02:45 мин.
ТОП 24

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
2
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
3
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
4
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
5
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
6
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
3
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
4
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
5
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
6
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Още от: Български тенис

Иван Иванов с рекордно класиране в световната ранглиста
Иван Иванов с рекордно класиране в световната ранглиста
Фондацията на Григор Димитров изпраща две деца в Академията на Патрик Муратоглу Фондацията на Григор Димитров изпраща две деца в Академията на Патрик Муратоглу
Чете се за: 01:45 мин.
Без промяна за Григор Димитров в класацията на ATP Без промяна за Григор Димитров в класацията на ATP
Чете се за: 01:50 мин.
България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“ България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“
Чете се за: 01:45 мин.
Донски отпадна в квалификациите в Мадрид, Иванов започва от основната схема Донски отпадна в квалификациите в Мадрид, Иванов започва от основната схема
Чете се за: 01:17 мин.
Известни са съперниците на България на „Били Джийн Кинг къп“ Известни са съперниците на България на „Били Джийн Кинг къп“
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас
Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за...
Чете се за: 05:05 мин.
По света
"Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята "Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята
Чете се за: 00:47 мин.
Любопитно
Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Мъж нападна с брадва своя съседка Мъж нападна с брадва своя съседка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?
Чете се за: 04:02 мин.
По света
България призова да бъде възстановено свободното корабоплаване през...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Отчитат спад на продажбите на имоти в големите градове през първото...
Чете се за: 02:40 мин.
Икономика
