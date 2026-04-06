БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Иван Иванов с рекордно класиране в световната ранглиста

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

17-годишния български талант се придвижи със 176 места до №604.

Иванов тенис
Снимка: БТА
Слушай новината

Световният шампион за юноши Иван Иванов със значителен скок в световната ранглиста на АТР. Шампионът от Уимбълдън и US Open за тази възрастова група се придвижи със 176 места до №604, след като преди седмица спечели титлата на ITF турнира за мъже в Тарагона (Испания) с награден фонд 30 000 долара.

Успехът донесе 25 точки на 17-годишния български талант, чийто актив вече наброява 61-а.

За Иванов това бе трети финал от началото на сезона, след като преди това игра два пъти за титлата в Академията на Рафаел Надал в Манакор.

Преди няколко дни националът на България за Купа Дейвис отпадна във втория кръг на турнира на клей в Реус (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

През тази седмица Иван Иванов ще има възможност да спечели нови точки. Той ще участва на турнира на клей от сериите “Чаланджър 75” в Мадрид (Испания) с награден фонд 97 640 евро. Днес в 15:00 часа българинът излиза срещу представителя на домакините Николас Санчес Искиердо, като двамата не са се срещали досега.

Първата ракета на България Григор Димитров остава 93-и в актив от 645 точки. На него му предстои участие на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло. Димитров ще стартира във вторник с мач срещу Томас Ечевери (Аржентина).

Димитър Кузманов се изкачи с четири позиции в класацията на АТР и е 308-и със 165 точки. Пьотр Нестеров напредна с пет места и е 441-ви актив от 103 точки.

Александър Донски се изкачи със 17 места и вече е под №687 с 48 точки.

Рекордно класиране записва и Александър Василев, който преди десетина дни достигна първи четвъртфинал на сингъл при мъжете във веригата "Чалънджър" в Сплит (Хърватия). 18-годишният Василев се изкачва с още две места до 890-ото с 25 точки.

Без промяна за Григор Димитров в класацията на ATP
Без промяна за Григор Димитров в класацията на ATP
Рекордно класиране за Иван Иванов и Александър Василев.
Чете се за: 01:50 мин.
Иван Иванов триумфира с титлата на турнир в Тарагона
17-годишният тенисит спечели втора титла при мъжете.
17-годишният тенисит спечели втора титла при мъжете.
Чете се за: 01:35 мин.
#Иван Иванов тенис #Иван Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Иван Иванов отпадна на старта на "Чаланджър" в Мадрид
Иван Иванов отпадна на старта на "Чаланджър" в Мадрид
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ