Иван Иванов с рекордно класиране в световната ранглиста

Световният шампион за юноши Иван Иванов със значителен скок в световната ранглиста на АТР. Шампионът от Уимбълдън и US Open за тази възрастова група се придвижи със 176 места до №604, след като преди седмица спечели титлата на ITF турнира за мъже в Тарагона (Испания) с награден фонд 30 000 долара.

Успехът донесе 25 точки на 17-годишния български талант, чийто актив вече наброява 61-а.

За Иванов това бе трети финал от началото на сезона, след като преди това игра два пъти за титлата в Академията на Рафаел Надал в Манакор.

Преди няколко дни националът на България за Купа Дейвис отпадна във втория кръг на турнира на клей в Реус (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

През тази седмица Иван Иванов ще има възможност да спечели нови точки. Той ще участва на турнира на клей от сериите “Чаланджър 75” в Мадрид (Испания) с награден фонд 97 640 евро. Днес в 15:00 часа българинът излиза срещу представителя на домакините Николас Санчес Искиердо, като двамата не са се срещали досега.

Първата ракета на България Григор Димитров остава 93-и в актив от 645 точки. На него му предстои участие на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло. Димитров ще стартира във вторник с мач срещу Томас Ечевери (Аржентина).

Димитър Кузманов се изкачи с четири позиции в класацията на АТР и е 308-и със 165 точки. Пьотр Нестеров напредна с пет места и е 441-ви актив от 103 точки.

Александър Донски се изкачи със 17 места и вече е под №687 с 48 точки.

Рекордно класиране записва и Александър Василев, който преди десетина дни достигна първи четвъртфинал на сингъл при мъжете във веригата "Чалънджър" в Сплит (Хърватия). 18-годишният Василев се изкачва с още две места до 890-ото с 25 точки.