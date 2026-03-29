Иван Иванов триумфира с титлата на турнир в Тарагона

Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов продължава да впечатлява. 17-годишният талант триумфира с титлата на сингъл на турнира за мъже в Тарагона (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Лидерът в световната ранглиста при юношите не остави шанс на съперника си във финала – Алекс Марти Пужолрас (Испания), побеждавайки го с категоричното 6:3, 6:2 за 90 минути игра.

Това е втора титла при мъжете за Иванов във веригата на Международната федерация по тенис (ITF), след успеха му в Сентендре (Унгария) през миналата година. Още по-впечатляващо е, че това беше трети финал за младия българин от началото на сезона, след като вече игра два пъти за титлата в Академията на Рафаел Надал в Манакор.

С този успех Иванов ще направи сериозен скок в световната ранглиста за мъже – от №780 до около №600, което е ново върхово постижение в кариерата му.

Иванов започна силно финала срещу Пужолрас, като поведе с 3:0, допусна изравняване при 3:3, но с нова поредица от три спечелени гейма триумфира с 6:3. Българинът поведе с 5:0 във втората част, загуби два гейма, но без проблем затвори мача в своя полза с крайното 6:2.