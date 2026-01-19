БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иван Пешев поздрави участниците на световното по хокей за младежи до 20 г.

За страната ни е привилегия и отговорност да бъде домакин на форум от такъв ранг, гласеше част от поздравленията на спортния минисър.

Министърът на младежта и спорта г-н Иван Пешев поздрави състезателите, треньорите и всички гости, които ще участват в Световното първенство по хокей на лед за младежи до 20 години, дивизия ІІІ, група "А", на което България е домакин.

"За страната ни е привилегия и отговорност да бъде домакин на форум от такъв ранг, който не само създава възможности за изява и развитие на младите хокейни таланти, но и утвърждава България като надежден организатор на значими международни прояви. Поздравявам организаторите от Българската федерация по хокей на лед за усилията и последователната работа за развитието и популяризирането на този динамичен и атрактивен спорт сред младите хора", се казва в поздравителния адрес от министър Пешев до председателя на Управителния съвет на Българската федерация по хокей на лед Мартин Миланов.

България ще играе с отборите на Тайланд, Турция, Тайван, Босна и Херцеговина и Белгия. Турнирът започва днес и ще продължи до неделя в Зимния дворец в София. Първият двубой на българския тим е тази вечер от 20:00 часа срещу Белгия.

