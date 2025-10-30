БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

Иван Стоянов: Играхме така, както искахме

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Ние се стремим да играем сериозно срещу всеки един съперник, каза още треньорът на ЦСКА 1948.

иван стоянов конкуренцията тима убийствена
Снимка: startphoto.bg
Треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов е щастлив от играта на "червените" при победата на отбора с 4:0 при гостуването срещу Янтра в турнира за Купата на България. Столичани се класираха за осминафиналите след категоричната, а с два гола се отличи Борислав Цонев.

"Ранният гол ни даде самочувствие. Играхме така, както искахме. Получиха ни се нещата. Важно е във всеки мач да играем агресивно и да пресираме високо. За момента се получава, но се надяваме да става още по-добре и в бъдеще. Поздравления за Янтра. Те са добър отбор, постараха се да ни затруднят максимално. Ние се стремим да играем сериозно срещу всеки един съперник. Във всеки двубой излизаме само за победа. Мачовете за Купата са едни от трудните. Всичко се решава само в един двубой. Радостно е, че излизаме мобилизирани", коментира Стоянов след края на двубоя.

ЦСКА 1948 заслужи място на осминафиналите за Купата на България
"Червените" се наложиха с категоричното 4:0 като гости на Янтра.
"Червените" се наложиха с категоричното 4:0 като гости на Янтра.
Чете се за: 01:22 мин.
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
Чете се за: 02:37 мин.
Икономика
Близки на убитото в мол момче протестираха в София Близки на убитото в мол момче протестираха в София
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Протест в "Люлин" заради кризата с боклука Протест в "Люлин" заради кризата с боклука
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Европейската централна банка остави непроменени лихвените проценти...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Край на търговската война между САЩ и Китай
Чете се за: 04:42 мин.
По света
