Иван Стоянов пое втория отбор на Лудогорец

Иван Стоянов е новият старши треньор на Лудогорец II. Бившият футболист на „орлите“, който е двукратен шампион, заема поста от Тодор Живондов, съобщиха от клуба чрез своя сайт.

Стоянов ще направи официалния си дебют начело на втория тим на Лудогорец идния понеделник, когато „орлите“ гостуват на Пирин в мач от осмия кръг на Втора професионална лига.

“Много съм щастлив, че ще продължа треньорската си кариера в клуба, в който ми даде страшно много като футболист и в, който постигнах страхотни успехи”, коментира Иван Стоянов.

Той остави ярка следа в историята на Лудогорец като футболист. Стоянов бе сред ключовите фигури за историческите първи две шампионски титли на клуба, като допринесе с важни голове и асистенции.

Един от емблематичните му моменти със зелената фланелка е от 24 юли 2013 година - на рождения му ден, когато Иван Стоянов отбеляза великолепен гол срещу Слован Братислава в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Лудогорец спечели с 3:0 и за първи път в историята си отстрани съперник в европейските клубни турнири.

Като футболист Стоянов е играл още за родния си Сливен, Щутгарт, ЦСКА, Алания Владикавказ, Верея, Монтана, Ботев Пловдив, Етър и Загорец. Има 12 мача за националния отбор на България.

Треньорската му кариера преминава през Загорец, Сливен, Карнобат, ЦСКА 1948 III, ЦСКА 1948 II и ЦСКА 1948.

Лудогорец II е 13-и във временното класиране във Втора лига с актив от 2 победи, 2 равенства и 3 поражения.