Виждайки заглавието на тази статия, може и да не се сетите веднага за какво става дума. В крайна сметка Фоларин Балогун не е най-разпознаваемият спортист на света, та дори и да е футболист. Макар че в за около 24 часа той можеше да претендира, че е сред най-обсъжданите хора в света, след като от Белия дом пожелаха от ФИФА нападателят на Съединените Щати да бъде помилван, червеният му картон срещу Босна и Херцеговина – отменен и той да може да играе на 1/8-финала на Мондиала срещу Белгия. Той получи тази привилегия. След което сякаш просто изчезна, за да не разпалва допълнително каквито и да било коментари. Все още без нито една минута за Монако през настоящия сезон. С почти сигурен трансфер в английския Евертън, който пропадна при странни обстоятелства. Сделка, която отново насочи вниманието към нападателя, чието лудо лято сякаш получи подобаващия си завършек.

Докато 30 милиона американци гледаха как Балогун вкарваше голове на Световното първенство, беше лесно. Подписа договор с агенцията на самия ЛеБрон Джеймс, изглеждаше така сякаш той е обречен да успее след турнира в Щатите. Но не би. Часовникът удари 12 в полунощ, а трансфер в Града на Бийтълс нямаше. Макар че той беше пристигнал в Ливърпул, за да парафира с „карамелите“, но всичко пропадна. Една от причините, които бяха изтъкнати, беше лошото му физическо състояние. Което може и да не отговаря напълно на истината. От управата на Евертън входираха документ по програмата DealSheet до ръководството на Висшата лига – механизъм, създаден да осигури на клубовете допълнителен двучасов прозорец за финализиране на сделки, които се случват в последния момент. Въпреки това Фоларин Балогун напусна базата на клуба без да е сложил подписа си където и да било. По принцип – това не е толкова изолиран случай, защото и съотборникът на американеца в Монако – Ламин Камара – вече виждаше как е сключил изгоден договор с Челси, но всичко пропадна в последния час. Но не е в това въпросът.

В края на едно лято, което имаше всички предпоставки да е приказно, Балогун, който беше посочен с пръст, че е получил помощ от фактори, които не бива да се намесват във футбола, ще се завърне към относителното футболно спокойствие в Монако, където домакинските мачове се играят на полупразен стадион и в едно първенство, което малцина в родината му знаят как да следят. Ясно е, за него няма чак толкова голямо значение, дали в Америка гледат Лига 1, но и не бива да се лъжем – славата гъделичка спортистите. И когато си бил толкова близо до нея в световни размери, ще е сложно да преглътнеш поредица от несполука и неприятни развития. Предимно извън игрището. Да не говорим, че нападателят е бил част от английската футболна система, когато защитаваше каузата на Арсенал и много добре знае какво можеше да очаква от машината, наречена „Висша лига“. Отделно – други клубове също се бориха за парафа му. Тотнъм беше сред замесените, но там в крайна сметка беше привлечен Омар Мармуш. Астън Вила също попадна сред споменаваните дестинации, но в Бирмингам не пристигна Балогун, а Нико Джаксън – двама нападатели, които общо отбелязаха 0 гола на Мондиала.

На 12 юни Балогун изглеждаше като един от най-завършените нападатели в света на футбола. Подвижен, бърз, смел, с отличен завършващ удар. Три попадения в първите два мача, съществен принос за още един от головете. Той можеше да бъде Хамес Родригес от Мондиала през 2014. Или Ел Хаджи-Диуф от 2002. В миналото – преди анализът на всеки един показател да завладее изцяло щабовете, трансферът в един от най-големите клубове изглеждаше сигурен. Сега не е точно така. Всички знаят, че три мача не бива да заблуждават преценката ти. Особено ако са срещу Парагвай, Австралия и Босна и Херцеговина.

Николас Джаксън има 4 поредни сезона на сметката си, в които успява да вкара повече от 10 гола – за Виляреал, два за Челси и един за Байерн Мюнхен. Омар Мармуш, който е на 27 години, отбеляза 37 гола за сезон и половина в Айнтрахт Франкфурт, преди да отиде в Манчестър Сити, където е прекалено трудно да се наложиш, когато конкуренцията ти е Ерлинг Холанд. Показателите на Балогун във френското първенство включват 31 гола и 9 асистенции в 91 мача. И да – страдаше от контузии. И за да съм честен – никой не казва, че Тотнъм и Вила са направили по-точните трансфери, те също могат да се провалят при избора си. Но те сякаш искат да заложат на по-сигурното. Американският нападател показваше израстване още преди Световното – вкара 9 гола в Лига 1 от февруари до май, изглеждаше в настроение, отбеляза 2 пъти на Пари Сен Жермен. Но преди тази отлична серия Фоларин имаше точно 20 гола за два сезона и половина (4734 минути).

Началото на лятото изглеждаше жизнерадостно, обещаващо и красиво. Краят му е само красив, защото Балогун остава на френската Ривиера, участвал във вероятно най-големия скандал на Мондиала и останал разочарован от провалените сделки, в които беше замесван.

Снимки: БТА