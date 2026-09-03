Радослав Палазов продължава развитието си в школата на Реал Мурсия

Българският талант Радослав Палазов ще продължи кариерата си в Испания. Юношата на Локомотив Пловдив се присъединява към академията на Реал Мурсия за сезон 2026/27, обявиха официално от испанския клуб.

Роденият през 2008 година централен защитник беше сред водещите футболисти в своята възраст в школата на "черно-белите“. Палазов се отличава с физическите си качества, доброто позициониране и увереността при играта с топка.

Със своите 195 сантиметра височина българинът разполага и със сериозно преимущество във въздушните единоборства – качество, което беше специално подчертано и при представянето му от Реал Мурсия.

"Реал Мурсия с удоволствие обявява, че Радослав Палазов от България е нов футболист в младежката академия на клуба за сезон 2026/27. Новото попълнение пристига от Локомотив Пловдив. Радослав е български национал на юношеско ниво“, обявиха испанците.

От клуба определиха 18-годишния бранител като футболист с добро разпределение на топката, сериозно физическо присъствие и качества във въздушните двубои.

"Височината му от 1,95 метра го превръща в централен защитник със силна игра във въздуха и внушително присъствие. Клубът приветства Радослав и му пожелава много успехи през новия сезон“, допълниха от Реал Мурсия.

Палазов ще се присъедини към формацията за своята възраст и ще направи следващата стъпка в развитието си в испанския футбол.

Мъжкият състав на Реал Мурсия се състезава в третото ниво на страната, докато юношеските формации до 19 и до 17 години на клуба играят в най-високите дивизии за съответните възрасти.