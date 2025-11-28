Иван Таков: Съдът правилно спря поскъпването на паркирането в София

Решението на съда да спре поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София от 2026 г. е справедливо и резонно решение. Това коментира в "Денят започва" Иван Таков, председател на Комисията по транспорт и пътна безопасност в Столичната община.

"Съдът прогласи за нищожно предварителното изпълнение, тъй като не е в правомощията на Общинския съвет, и спря изпълнението на наредбата до произнасяне по нейната законосъобразност. С две думи – от 1 януари 2026 г. няма да има разширяване и поскъпване на зоните", каза той.

Таков изрази мнение, че Столичната община е трябвало първо да изчерпи възможностите си за подобряване на градския транспорт и алтернативните мерки, преди да пристъпва към рестрикции за шофьорите.

В "Денят започва" Таков заяви още, че планираните средства за транспорт са налични, но не са били изведени на отделен ред.

"Желанието ми е тези средства да се увеличават. В бюджет 2026 ги имаше, просто не бяха извадени на отделен ред. Бюджетната процедура е спряна. Държавата и общината трябва да са ангажирани с подобряването на условията на труд и доходите във връзка с въвеждането на еврото", заяви той.

На въпрос готови ли са от БСП да напуснат управлението, ако бюджетът бъде променен, Иван Таков беше категоричен: "Ясно беше заявено – ако бъдат накърнени социалните придобивки, нямаме място в управлението. Там сме само, за да изпълняваме предизборните си обещания".