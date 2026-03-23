Ивелин Попов: Чувствам се щастлив и благодарен на Цар футбол

Ивелин Попов написа емоционално послание за край на своята активна спортна кариера. Бившият вече футболист обяви края на пътя си именно чрез своя Instagram профил. Нападателят благодари на всички, с които е работил през всичките 21 години, които посвети на професионалния футбол.

Ето какво написа бившият национал:

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Ивелин Попов | Ivelin Popov (@ivelin_popov_official)





„Животът е един голям и сложен лабиринт! Всеки път в него има начало, следваш посоката, сменяш посоката, но рано или късно те отвежда в един от неговите изходи, и идва време за следващия! Със сигурност мога да напиша толкова много, за пътят, за незабравимите емоции, победи, титли, загуби, разочарования, приятелства, предателства, но не и днес, не и сега! Днес, се чувствам повече от щастлив и благодарен на Цар Футбол!!! Даде ми всичко, знам, че и аз бях достатъчно щедър към него! Днес искам да благодаря, на всички мои треньори! На тези, които ми дадоха шанс, а още повече на онези, които казваха, че никога няма да стане футболист от мен! Благодаря на всички свои колеги, с които съм играл, на всички фенове, които през годините са ме мотивирали във всеки един тим, чиято емблема съм носил, и до ден днешен демонстрират своята обич и уважение! Затварям тази страница, с гордост и удовлетворение и се чувствам повече от готов, да отворя следващата, която Съдбата е подготвила за мен“, гласеше посланието на Попов.