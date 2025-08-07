Изабела Шиникова с място на полуфиналите при двойките в Лайпциг

Изабела Шиникова продължава към полуфиналите при двойките на турнира в Лайпциг. В германския град българката и представителката на домакините Лола Гиз отказаха Дениса Хиндова (Чехия) и Алевтина Ибрагимова (Русия) с 6:4, 6:1 за 67 минути.

Шиникова и Гиза пропиляха ранен пробив аванс, но след 4:4 в първия сет спечелиха осем от последните девет гейма, за да триумфират.

За място на финала двете ще играят срещу Валентини Граматикопулу (Гърция) и Анета Кучмова (Чехия).