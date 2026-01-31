Изабелла Шиникова е на финал в Шарм ел Шейх

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Изабелла Шиникова се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

Поставената под номер 1 Шиникова победи на полуфиналите четвъртата в схемата Камиля Дзанолини (Италия) с 6:4, 6:4. Срещата продължи час и 43 минути.

Българката спечели първия сет с единствен пробив в седмия гейм. Във втората част се стигна до размяна на два пробива до 4:4, Шиникова отново направи брейк за 5:4, а след това затвори двубоя в своя полза от първия си мачбол.

В спор за титлата утре Шиникова ще играе срещу победителката от мача между Юйфей Чжън (Китай) и Селина Дал (Германия).

Изабелла Шиникова има 27 спечелени титли на сингъл от турнири на ITF за жени, като три от тях са от турнири в Шарм ел Шейх през миналата година.