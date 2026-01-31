БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изабелла Шиникова е на финал в Шарм ел Шейх

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Първата поставена победи италианката Камиля Дзанолини и ще спори за титлата на турнира от ITF с награден фонд 15 000 долара

Изабелла Шиникова е на финал в Шарм ел Шейх
Слушай новината

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Изабелла Шиникова се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

Поставената под номер 1 Шиникова победи на полуфиналите четвъртата в схемата Камиля Дзанолини (Италия) с 6:4, 6:4. Срещата продължи час и 43 минути.

Българката спечели първия сет с единствен пробив в седмия гейм. Във втората част се стигна до размяна на два пробива до 4:4, Шиникова отново направи брейк за 5:4, а след това затвори двубоя в своя полза от първия си мачбол.

В спор за титлата утре Шиникова ще играе срещу победителката от мача между Юйфей Чжън (Китай) и Селина Дал (Германия).

Изабелла Шиникова има 27 спечелени титли на сингъл от турнири на ITF за жени, като три от тях са от турнири в Шарм ел Шейх през миналата година.

#Изабела Шиникова #Тенис турнир в Египет

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
2
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между София и Солун
3
След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между...
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
4
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
Новак Джокович: Благодарих на Яник Синер, че ми позволи да победя поне веднъж
5
Новак Джокович: Благодарих на Яник Синер, че ми позволи да победя...
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа
6
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
3
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Тенис

Финал на Australian Open: Елена Рибакина - Арина Сабаленка (ГАЛЕРИЯ)
Финал на Australian Open: Елена Рибакина - Арина Сабаленка (ГАЛЕРИЯ)
Пьотр Нестеров се класира за финала на сингъл на тенис турнир в Монастир Пьотр Нестеров се класира за финала на сингъл на тенис турнир в Монастир
Чете се за: 01:07 мин.
Елена Рибакина е новата кралица на Australian Open след трисетова битка със Сабаленка Елена Рибакина е новата кралица на Australian Open след трисетова битка със Сабаленка
Чете се за: 05:35 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
Чете се за: 02:15 мин.
Рафаел Надал: Джокович е извън пика си, но заслужава пълно уважение Рафаел Надал: Джокович е извън пика си, но заслужава пълно уважение
Чете се за: 02:30 мин.
Нийл Скъпски и Кристиан Харисън триумфираха в двойките при мъжете на Australian Open Нийл Скъпски и Кристиан Харисън триумфираха в двойките при мъжете на Australian Open
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
И днес касите на БНБ и някои търговски банки работят извънредно за обмяна в евро И днес касите на БНБ и някои търговски банки работят извънредно за обмяна в евро
Чете се за: 00:42 мин.
Общество
Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ