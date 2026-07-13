Издирването на 11-годишната Наталия продължава: МВР опроверга информацията, че пастрокът ѝ е бил забелязан в село Величково

От полицията във Варна опровергаха информацията, че Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия от Константиново, е бил забелязан в района на варненското село Величково.

По информация на БНТ мъжът, който е бил видян от доброволци снощи, е психично болен и живее в същото населено място.

Вече 14 дни няма следа от Наталия и пастрока ѝ. До 10 юли на телефон 112 са постъпили 69 сигнала. Всички те са проверени.

В операцията участват служители от различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и експерти. Работи се в координация с други държавни институции и служби, както и със структури на местната власт.

В издирването участват и много доброволци, но вече 14 дни резултат няма.