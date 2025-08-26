Израелски сили в Рамала

Израелските сили навлизат в центъра на Рамала посред бял ден – нещо рядко срещано, тъй като там е седалището на Палестинската автономия.



Целта, според Израел, са били обменни бюра за пари, свързани с "Хамас".

Според лекари – десетки ранени палестинци: 8 от огнестрелно оръжие, 14 от гумени куршуми, а останалите от сълзотворен газ.

Част от местните жители хвърляли камъни по израелските бронирани коли.

Израелските военни обявиха за задържани петима души, заподозрени в терористична дейност.

Операцията поставя в още по-трудна ситуация Палестинската автономия, която и без това е под натиск, критикувана от много палестинци за корупция и липса на демокрация.

Тази акция е важна не само заради сблъсъците, а и защото подкопава позициите на палестинското ръководство, точно в момент, когато няколко западни държави вече признаха палестинската държавност.