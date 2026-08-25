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Изтеглиха жребия за А група при мъжете

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Сезонът във втория ни ешелон в баскетбола ще започне в средата на октомври.

баскетболните национали години започнаха подготовка европейското първенство
Снимка: БТА
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Стана ясен жребият за първия кръг в А група при мъжете за новия сезон, която отново ще се организира от Българската федерация по баскетбол. Той се състоя днес в зала „Триадица“. Припомняме, че общо 15 отбора ще вземат участие във втория ешелон, които са разделени на Изток и Запад. В първия регион са осем тима, докато в западния ще участват седем, което означава, че един ще почива в даден кръг.

Редовният сезон ще стартира на 18 октомври, като тимовете ще си разменят по едно домакинство и гостуване. След това предстоят плейофите и плей-ин турнира. Шампионът на А-група за сезон 2026-27г. има право да играе в НБЛ за сезон 2027-28г. Вицешампионът на А-група за сезон 2026-27г. има право да играе бараж за участие в родния елит през 2027-28г. Баражът е в 1 мач, като ще бъде с класиралия се на XIII място в НБЛ. Домакин на баража е класиралия се на XIII място в НБЛ. Той се провежда до една седмица след края на турнира 11-14 място в родния елит.

Ето какво отреди жребия за А група – мъже:

Първи кръг (18 октомври):

Регион Изток:

Ънстопабъл – Шоутайм

Шумен – Вълци Разград

Черно море Тича – Сливен

Етър 49 – Старбаскет

Регион Запад:

Балкан – Хасково

Берое Стара Загора – Левски

Чавдар Троян – Велбъжд 2002

Почива: Видабаскет

#Мъжка А група по баскетбол 2026/2027

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