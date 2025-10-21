Извънредна среща за сигурността в училищата – МОН готви по-строги мерки след серия инциденти

Министърът на образованието Красимир Вълчев свиква извънредна среща с началниците на регионалните управления на образованието заради темата „сигурност в училищата“. Поводът е нарастващата тревога около безопасността на учениците в училищна среда. По време на съвещанието ще се направи пълен преглед на съществуващите мерки – видеонаблюдение, контрол на достъпа, охрана и координация с институциите. Ще се обсъди и как системата може да бъде подсилена, за да реагира по-бързо при рискови ситуации. Целта е учениците, учителите и родителите да имат увереност, че училището е сигурно място за всички.