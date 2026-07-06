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Джани Ифантино коментира отменения червен картон на Фоларин Балогун

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Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
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Съдебните органи на ФИФА са независими, отсече президентът на централата.

Джани Ифантино коментира отменения червен картон на Фоларин Балогун
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Президентът на ФИФА Джани Инфантино излезе с официална позиция след негативния отзвук, последвал решението за отмяна на червения картон на голмайстора на САЩ Фоларин Балогун. Футболистът на Монако получи правото да играе в 1/8-финалния сблъсък с Белгия тази нощ. По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че е провел разговор с Инфантино по този въпрос, което още повече постави силния човек във ФИФА в неудобно положение. Инфантино подчерта, че провежда множество такива разговори с други държавни глави, и добави, че решенията се взимат от независими комисии.

Видях публичните коментари относно решението на независимата Дисциплинарна комисия на ФИФА, свързано с отстраняването на Фоларин Балогун, и бих искал да повторя един основен принцип на управление на ФИФА.

Съдебните органи на ФИФА са независими. Те действат автономно, прилагат Дисциплинарния кодекс на ФИФА и решават дела въз основа на приложимите разпоредби и конкретните факти, с които разполагат. Тяхната независимост е от съществено значение за доверието и почтеността на футбола и това винаги трябва да се уважава.

Да, редовно обсъждам въпроси, свързани със Световното първенство по футбол на ФИФА, с президента на Съединените щати и по този въпрос получих обаждане от президента Доналд Тръмп, точно както получавам обаждания от държавни глави, правителствени служители, футболни заинтересовани страни и бизнес ръководители от цял ​​свят по много различни въпроси. По време на разговора ни обясних, че има текуща процедура, включваща независимите съдебни органи на ФИФА, и че случаят ще бъде решен своевременно от компетентните органи. Така работи системата на ФИФА и това е принцип, който винаги ще поддържам.

Чета решенията на Дисциплинарната комисия на ФИФА, когато бъдат издадени. Понякога съм изненадан от тях. Понякога съм съгласен с тях, а понякога не съм съгласен.

Това, което винаги правя обаче, е да уважавам тези решения и автономията на органите, които ги вземат. Дали лично харесваме дадено решение, или не, е без значение. Уважението към независимите институции и върховенството на закона е това, което защитава целостта на нашите състезания и доверието във ФИФА по всяко време", заяви Инфантино.

#Фоларин Балогун #Световна футболна централа (ФИФА) # Доналд Тръмп #Мондиал 2026 #Джани Инфантино

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