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Джазмин Паолини напусна Ийстбърн още на старта след поражение от Татяна Мария

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Спорт
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Поставената под №1 италианка отпадна в първия кръг на турнира на трева, докато Мадисън Кийс продължи без проблеми напред

Джазмин Паолини напусна Ийстбърн още на старта след поражение от Татяна Мария
Снимка: БГНЕС

Голяма изненада беляза началото на турнира по тенис на трева в Ийстбърн с награден фонд от 499 хиляди долара. Водачката в схемата Джазмин Паолини отпадна още в първия кръг след поражение от германката Татяна Мария с 4:6, 3:6.

Италианката започна по-убедително срещата и поведе с 3:0 в първия сет, но опитната Мария успя да обърне развоя на мача. Германката изравни при 3:3, а впоследствие спечели шест от следващите седем гейма, за да си осигури място във втория кръг.

Следващата съперничка на Татяна Мария ще бъде квалификантката Анастасия Захарова. Рускинята се наложи над украинката Юлия Стародубцева с 6:4, 3:6, 6:3 след повече от два часа и половина игра.

Испанката Джесика Бусас Манейро също продължи напред, след като не срещна затруднения срещу британката Алисия Дюдени и спечели с 6:0, 6:3.

Втората поставена Мадисън Кийс стартира успешно участието си в надпреварата. Американката победи австралийката Талия Гибсън с 6:4, 6:4 и се класира за следващата фаза.

Напред продължава и Кейти МакНали. Американката отстрани шестата поставена Джанис Тиен след оспорван двубой, завършил при резултат 7:5, 6:7(5), 6:3.

#тенис турнир в Ийстборн 2026 #Джазмин Паолини

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