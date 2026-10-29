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Джейдън Санчо отказа трансфер в Хетафе

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Спорт
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Английското крило обмисля да продължи кариерата си в Хетафе.

Джейдън Санчо отказа трансфер в Хетафе
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Английското крило Джейдън Санчо отказа трансфер в Хетафе и обмисля да продължи кариерата си в Саудитска Арабия, съобщава Marca.

26-годишният футболист е поискал 3 милиона евро за периода до края на сезон 2026/27. Испанският клуб не е успял да отговори на финансовите му искания.

Решаващият фактор е била оферта от Саудитска Арабия, която е отговаряла на условията. Представителите на Санчо преговарят за евентуално споразумение. Името на клуба и подробности по договора все още не са разкрити.

26-годишният футболист остава без клуб, след като напусна Манчестър Юнайтед през лятото на 2026 г. В предишните два сезона той игра под наем в Челси и Астън Вила.

#ФК Хетафе #Джейдън Санчо

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