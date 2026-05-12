Джеймс Мадисън: Имаше много тъмни дни, но вече съм в края на тунела

Спорт
Халфът на Тотнъм се завърна след година извън терена и призна за трудния път обратно към футбола

Полузащитникът на Тотнъм Джеймс Мадисън разкри подробности около тежката контузия, която го извади от игра за близо година, като призна, че първоначално е получил частично разкъсване на предната кръстна връзка, преди травмата да се влоши до пълно скъсване.

Английският национал е получил първото увреждане по време на полуфинала в Лига Европа срещу Бодьо/Глимт през май, което го извади от игра до края на сезона. След консултация със специалист, операция не е била препоръчана, но при завръщането си през лятото състоянието на коляното се е влошило.

Три месеца по-късно, по време на контрола срещу Нюкасъл в Южна Корея, Мадисън получава пълно разкъсване на връзките, което налага хирургическа интервенция и дълго възстановяване.

"Имаше много тежки моменти през тази година, особено след операцията. Това беше сериозно изпитание за мен психически“, сподели футболистът след завръщането си на терена.

29-годишният халф направи първото си официално участие от 12 месеца насам при равенството 1:1 срещу Лийдс, появявайки се като резерва и получавайки силна подкрепа от феновете.

"Физически се чувствам много добре. Подкрепата от феновете беше нещо, което ще помня завинаги“, добави той.

Мадисън не скри, че сезонът е бил изключително труден за Тотнъм, който продължава да се бори за оцеляване във Висшата лига.

"Не беше лесно да стоя извън терена и да не мога да помогна на отбора. Но сега съм тук и искам да дам всичко от себе си до края“, заяви още английският национал.

Завръщането на Мадисън идва в ключов момент за "шпорите“, които са само на няколко точки над зоната на изпадащите в края на сезона.

Матис Тел бе герой и грешник за Тотнъм при равенството с Лийдс
#ФК Тотнъм #Джеймс Мадисън

