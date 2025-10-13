БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбира от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:45 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

Джесика Пегула и на теория с място на финалния турнир на WTA

Спорт
Организаторите на турнира потвърдиха класирането на американката.

Джесика Пегула и на теория с място на финалния турнир на WTA
Снимка: БТА
Джесика Пегула се превърна в шестата тенисистка, която и на теория намери място на финалите на WTA в Рияд. Това потвърдиха организаторите на надпреварата относно американката.

За 31-годишната тенисистка това ще бъде четвърто участие във финалите. През 2023 година тя бе подгласничка в турнира на осемте най-добри тенисистки през сезона.

Освен нея, място за финалите, които ще се играят в столицата на Саудитска Арабия от 1 до 8 ноември, вече имат Арина Сабаленка от Беларус, Ига Швьонтек от Полша, защитаващата титлата си Коко Гоф от САЩ, Аманда Анисимова от САЩ, както и Мадисън Кийс, също от САЩ.

За останалите две места спорът ще се води между три състезателки - рускинята Мира Андреева, италианката Джазмин Паолини, както и казахстанката Елена Рибакина. Трите са разделени от само 406 точки в ранглистата. И трите ще играят в турнира в Нинбо тази седмица, който предлага 500 точки за победителката в него. Паолини и Рибакина имат заявки и за турнира в Токио идната седмица, който е последният шанс за класиране на Финалите на УТА и който също дава допълнителни 500 точки.

Наградният фонд на Финалите в Рияд е впечатляващите 15,5 милиона щатски долара.

