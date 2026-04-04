Джесика Пегула продължава защитата на трофея в Чарлстън

Поставената под №1 и защитаваща титлата си Джесика Пегула продължава уверено напред към нов финал на турнира от сериите WTA 500 в Чарлстън с награден фонд от 2.3 милиона долара.

Американката отново трябваше да наваксва изоставане, но успя да направи пълен обрат срещу седмата поставена Диана Шнайдер – 3:6, 6:3, 6:2. Любопитното е, че Пегула загуби първия сет във всичките си двубои до момента, но неизменно намира начин да обърне развоя и да запази шансовете си за нов трофей.

Световната №5 показа стабилност и характер, като стигна до успеха за малко повече от два часа игра, подпомогната от силен начален удар и серия от осем аса. Тя преследва втора титла за сезона след триумфа си в Дубай по-рано през годината.

В полуфиналите Пегула ще се изправи срещу сънародничката си Ива Йович, която отстрани осмата поставена Анна Калинская след 6:3, 6:4.

В друг интригуващ четвъртфинал, сблъскал две бивши шампионки, Мадисън Кийс демонстрира обрат срещу №3 в схемата Белинда Бенчич – 4:6, 6:3, 6:2. Така Кийс се завърна сред най-добрите четири за първи път от 2019 година, когато спечели титлата.

Следващото ѝ препятствие ще бъде Юлия Стародубцева, която се справи с МакКартни Кеслър с 6:4, 6:4.

След двубоя Кийс сподели, че въпреки пропуснатите възможности в първия сет, е запазила спокойствие и е успяла бързо да се върне в ритъм, като според нея представянето ѝ във втория и третия сет е било на много високо ниво.