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Джокович направи първата крачка към рекордната осма титла на Уимбълдън

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
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Сред зрителите на Централния корт беше и легендата на английския футбол Дейвид Бекъм, който изгледа целия двубой.

Новак Джокович Уимбълдън
Снимка: X / Wimbledon
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Новак Джокович започна успешно участието си на Уимбълдън, след като победи китаеца Ву Ибин с 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 и се класира за втория кръг на турнира.

Двубоят под закрития покрив на Централния корт предложи много интрига и продължи три часа и 11 минути, а сръбската звезда трябваше сериозно да се потруди, за да сломи вдъхновената игра на своя съперник.

Още преди мача Ву определи Джокович като „най-великия за всички времена“, но на корта демонстрира, че няма намерение да изпитва респект. Китаецът атакуваше смело с форхенда си и на няколко пъти постави седемкратния шампион в затруднение.

Въпреки агресивната игра на съперника си, Джокович за пореден път показа защо е сред най-великите в историята. Сърбинът измъкна третия сет в ключов момент, а в четвъртата част прояви характер, като спаси шест възможности за пробив, включително три поредни при 0:40 в шестия гейм.

Така 39-годишният тенисист запази перфектната си статистика в първия кръг на Уимбълдън, където вече има 21 победи от 21 мача.

Носителят на рекордните 24 титли от Големия шлем преследва осмия си трофей в Лондон, с който ще се изравни с Роджър Федерер по най-много титли при мъжете на Уимбълдън.

За последно Джокович триумфира на свещената трева през 2022 година. След това загуби два поредни финала от Карлос Алкарас, а през миналия сезон отпадна на полуфиналите след поражение от Яник Синер.

Сред зрителите на Централния корт беше и легендата на английския футбол Дейвид Бекъм, който изгледа целия двубой.

Следващият съперник на Джокович ще бъде Стефанос Циципас. Двамата не са се срещали от Олимпийските игри в Париж през 2024 година, а балансът в преките им двубои е категорично в полза на сърбина – 12 победи срещу само две за гърка.

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#Уимбълдън 2026 #Новак Джокович

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