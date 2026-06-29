Яник Синер с труден старт в пет сета на Уимбълдън

Шампионът от миналата година Яник Синер се класира трудно за втория кръг на Уимбълдън.

Италианецът се нуждаеше от пет сета, за да сломи съпротивата на сърбина Миомир Кецманович след 4:6, 6:3, 6:7(6), 6:2, 6:3 за 3 часа и 29 минути игра.

Синер на два пъти изоставаше със сет пасив, но в последните два сета качеството на сервиса на Кецманович падна чувствително и световният номер 1 веднага се възползва от това. За Синер това бе и първи мач от отпадането му във втория кръг на "Ролан Гарос", когато допусна обрат от два сета аванс срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундоло.

В следващия кръг Синер ще играе с португалеца Нуно Боржеш, който елиминира с 6:3, 7:5, 7:5 американския квалификант Тристан Бойър.

От турнира обаче отпадна поставеният под номер 12 Андрей Рубльов. В изцяло руски сблъсък той загуби от Роман Сафиулин с 4:6, 7:6(6), 6:3, 3:6, 6:7(12) за точно 4 часа игра.

Рубльов имаше сет аванс, а в тайбрека на петия сет пропусна и два мачбола на сервис на Сафиулин, за да отстъпи в крайна сметка с 12:14 точки.

Друго голямо име, което напусна турнира още в първия кръг, е бившият финалист на "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ Каспер Рууд. Норвежецът, който е номер 11 в схемата, отстъпи с 4:6, 2:6, 6:7(7) пред поляка Хуберт Хуркач.

Определяните като две от най-големите надежди на световния тенис Рафаел Ходар и Жоао Фонсека записаха победи на старта на турнира.

Испанецът Ходар победи с 6:3, 6:3, 7:5 британеца Феликс Джил, докато бразилецът Фонсека спечели със 7:6(4), 6:4, 6:3 срещу испанския ветеран Роберто Баутиста Агут.