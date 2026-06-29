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Яник Синер с труден старт в пет сета на Уимбълдън

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Спорт
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Шампионът остана на корта повече от 3 часа.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
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Шампионът от миналата година Яник Синер се класира трудно за втория кръг на Уимбълдън.

Италианецът се нуждаеше от пет сета, за да сломи съпротивата на сърбина Миомир Кецманович след 4:6, 6:3, 6:7(6), 6:2, 6:3 за 3 часа и 29 минути игра.

Синер на два пъти изоставаше със сет пасив, но в последните два сета качеството на сервиса на Кецманович падна чувствително и световният номер 1 веднага се възползва от това. За Синер това бе и първи мач от отпадането му във втория кръг на "Ролан Гарос", когато допусна обрат от два сета аванс срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундоло.

В следващия кръг Синер ще играе с португалеца Нуно Боржеш, който елиминира с 6:3, 7:5, 7:5 американския квалификант Тристан Бойър.

От турнира обаче отпадна поставеният под номер 12 Андрей Рубльов. В изцяло руски сблъсък той загуби от Роман Сафиулин с 4:6, 7:6(6), 6:3, 3:6, 6:7(12) за точно 4 часа игра.

Рубльов имаше сет аванс, а в тайбрека на петия сет пропусна и два мачбола на сервис на Сафиулин, за да отстъпи в крайна сметка с 12:14 точки.

Друго голямо име, което напусна турнира още в първия кръг, е бившият финалист на "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ Каспер Рууд. Норвежецът, който е номер 11 в схемата, отстъпи с 4:6, 2:6, 6:7(7) пред поляка Хуберт Хуркач.

Определяните като две от най-големите надежди на световния тенис Рафаел Ходар и Жоао Фонсека записаха победи на старта на турнира.

Испанецът Ходар победи с 6:3, 6:3, 7:5 британеца Феликс Джил, докато бразилецът Фонсека спечели със 7:6(4), 6:4, 6:3 срещу испанския ветеран Роберто Баутиста Агут.

#Уимбълдън 2026 #Яник Синер

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